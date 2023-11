La definizione e la soluzione di: Pronunciare una parola in modo buffo o sbagliato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STORPIARE

Significato/Curiosita : Pronunciare una parola in modo buffo o sbagliato

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Pronunciare una parola in modo buffo o sbagliato : pronunciare; parola; modo; buffo; sbagliato; pronunciare una parola spiccandone le sillabe; pronunciare parola dire; Un gioco di parole difficile da pronunciare ; Il pronunciare con suono proungato; Che è possibile da asserire e pronunciare ; pronunciare malamente; parola di fresco conio; parola imitativa di uno starnuto; La parola del gatto; Due continenti in una parola ; Coerenza di parola ; Si ripetono nella parola ; Un modo di vendere ai dettaglianti; Un modo di vincere; Un modo di camminare; Un modo di vestire detto alla francese; Un modo per risolvere i problemi logici; Un modo di smerciare di nascosto; È buffo quello di Fo; Il buffo Mr. impersonato da Rowan Atkinson; Dario di Mistero buffo ; Dario il compianto premio Nobel autore di Mistero buffo ; Il buffo linguaggio recuperato da Dario Fo; buffo , comico; Lo stesso che sbagliato ; Tutt altro che sbagliato ; Se non toma è sbagliato ; sbagliato ; In modo sbagliato ; Come dire sbagliato ;

