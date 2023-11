La definizione e la soluzione di: Un procuratore come Imma Tataranni in TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOSTITUTO

Significato/Curiosita : Un procuratore come imma tataranni in tv

imma tataranni - sostituto procuratore è una serie televisiva italiana liberamente tratta dai romanzi di mariolina venezia aventi per protagonista l'omonimo... Il sostituto d'imposta, nell'ordinamento giuridico italiano, è un soggetto (pubblico o privato) che per legge sostituisce in tutto o in parte il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

