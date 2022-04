Il principale ingrediente della cioccolata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il principale ingrediente della cioccolata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CACAO

Significato/Curiosita : Il principale ingrediente della cioccolata

Degli ingredienti c'è il 33% di latte e il 13% di cacao; lo zucchero è il principale ingrediente (53% sul totale). ^ bimbo kinder cioccolato, svelato il mistero:...

Disambiguazione – "cacao" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cacao (disambigua). il cacao (theobroma cacao l., 1753; dal nahuatl: cacahuatl)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

