La definizione e la soluzione di: Il primo papa della chiesa cattolica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SAN PIETRO

Significato/Curiosita : Il primo papa della chiesa cattolica

Voce principale: papa. questa è la lista dei papi ordinata per date di regno, secondo la cronologia ufficiale della chiesa cattolica. papa stefano (ii),... Simon Pietro detto Pietro (Betsaida, I secolo a.C. – Roma, 29 giugno 64 o 67 d.C.) è stato uno dei dodici apostoli di Gesù; la Chiesa cattolica lo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 novembre 2023

