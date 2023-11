La definizione e la soluzione di: Prima mestruazione della vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MENARCA

Il parere medico: leggi le avvertenze. la mestruazione (conosciuta più spesso al plurale come mestruazioni) è la regolare perdita di sangue e tessuto... Il parere medico: leggi le avvertenze. la(conosciuta più spesso al plurale come) è la regolare perdita di sangue e tessuto... Il menarca (µa in greco, µ "mese" e a "inizio") è il primo flusso mestruale della donna, che rappresenta l'inizio del periodo fertile. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

