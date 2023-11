La definizione e la soluzione di: La prende chi tocca fili elettrici scoperti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCOSSA

Significato/Curiosita : La prende chi tocca fili elettrici scoperti

Centinaia di fili invisibili che immobilizzano chi ci si avventura. la sua arma è una lancia con al suo interno un dial riscaldatore che la rende incandescente... Centinaia diinvisibili che immobilizzanoci si avventura.sua arma è una lancia con al suo interno un dial riscaldatore cherende incandescente... La folgorazione (comunemente detta scossa) è il passaggio di una forte corrente elettrica attraverso il corpo umano. In medicina il termine è usato relativamente agli effetti patologici di tale fenomeno su chi lo subisce. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La prende chi tocca fili elettrici scoperti : prende; tocca; fili; elettrici; scoperti; La prende chi si comunica; Si prende per travasare; Si prende alla fermata; La prende l oratore; Non e è se il telefonino non prende ; Si prende cura dei bambini; Se la si tocca punge; Chi li tocca è nel pieno della maturità; Può fulminare chi tocca i fili; Lo si tocca con la lingua; Chi lo osserva non tocca cibo; Se è fresca sporca chi la tocca ; Insieme di più fili attorti; Può fulminare chi tocca i fili ; Macchina tessile che avvolge insieme più fili ; Intrecci di fili ; Cresce a fili ; Recitano tirando fili ; Si allestisce con cavi elettrici sospesi; Sostegni per cavi elettrici ; Convogli in miniatura per bambini: elettrici ; Li registrano i contatori dell acqua ed elettrici ; I primi elettrici furono montati a New York; Studiano i fenomeni elettrici e magnetici; Li ha scoperti l irritato; Quelli scoperti costano meno dei coperti; Se scoperti possono annullare le elezioni; La località nella quale furono scoperti i manoscritti del mar Morto; Così furono detti i 4 satelliti più grandi di Giove scoperti da Galileo; Così Galileo chiamò i satelliti di Giove da lui scoperti ;

Cerca altre Definizioni