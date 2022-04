Premio letterario della Fondazione Bellonci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Premio letterario della Fondazione Bellonci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STREGA

Significato/Curiosita : Premio letterario della fondazione bellonci

La fondazione maria e goffredo bellonci onlus (brevemente e comunemente nota come fondazione bellonci) è una istituzione culturale italiana fondata nel...

vedi strega (disambigua). disambiguazione – "streghe" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi streghe (disambigua). per strega si intende... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con premio; letterario; della; fondazione; bellonci; Il Quasimodo premio Nobel; Il fisico italiano vincitore del premio Nobel nel 2021; Il premio d oro dato a Striscia la notizia in TV; Incassato come un premio o un tributo; Eccessivo, troppo termine letterario ; È compito del critico letterario ; Carlo, critico letterario ; Genere letterario nato a Roma oltre 2200 anni fa; Zona della città con particolari caratteristiche; I negozi della Mondadori o della Feltrinelli; Infelice a causa della sua sfortuna; Giacomo Leopardi scrisse quello della luna; Un regalo che si fa a una fondazione ; Dalla fondazione di Roma: Ad urbe __ lat; Una fondazione per 1'arte e l'ambiente; Cerca nelle Definizioni