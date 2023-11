La definizione e la soluzione di: In posizione supina: a __ in su. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PANCIA

Significato/Curiosita : In posizione supina: a in su

Loro avevano rapporti sessuali solo in questa posizione. nella posizione del missionario la donna giace supina, con gli arti inferiori rilassati e aperti... Loro avevano rapporti sessuali solo in questa. nelladel missionario la donna giace, con gli arti inferiori rilassati e aperti... L'addome o ventre o pancia è una parte costituente il corpo (o tronco) di un animale o persona, dove sono racchiusi i visceri (intestino, stomaco, fegato, pancreas e reni). La regione occupata dall'addome è chiamata cavità addominale, ed è la più ampia cavità dell'organismo umano, delimitata in alto dal muscolo diaframma e dal margine inferiore delle costole; circondata da muscolatura robusta e protetta posteriormente dalla colonna vertebrale. L'addome è rivestito dalla cute, sotto la quale si estendono il tessuto adiposo e i muscoli. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

