La definizione e la soluzione di: Porzione di pizza venduta singolarmente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRANCIO

La trance (termine inglese, in pronuncia italianizzata /'trans/) è uno stato psicofisiologico caratterizzato da fenomeni quali insensibilità agli stimoli esterni, perdita o attenuazione della coscienza, dissociazione psichica, che può essere indotto mediante ipnosi o autoipnosi. Alcune persone – sensitivi, sciamani, medium eccetera – riuscirebbero ad ottenerlo spontaneamente. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

