La definizione e la soluzione di: Il portiere titolare italiano durante Spagna 82. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DINOZOFF

Significato/Curiosita : Il portiere titolare italiano durante spagna 82

Ex calciatore italiano, di ruolo portiere. è stato campione d'europa nel 1968 e campione del mondo nel 1982 con la nazionale italiana, che ha anche allenato... Telenauta '69 è un programma televisivo italiano del 2000 di Italia 1, ideato e condotto da Lillo & Greg. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 novembre 2023

