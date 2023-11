La definizione e la soluzione di: Popolo nepalese abile nelle scalate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SHERPA

Significato/Curiosita : Popolo nepalese abile nelle scalate

Gli sherpa, anche nell'adattamento scerpa, sono un gruppo etnico delle montagne del Nepal con una popolazione complessiva nel 2002 di 154.622 individui, di cui 129.771 parlavano la lingua sherpa. Per estensione il nome sherpa si applica alle guide ed ai portatori di alta quota ingaggiati per le spedizioni himalayane anche se provenienti da altre etnie come rai, tamang, gurung. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Popolo nepalese abile nelle scalate : popolo; nepalese; abile; nelle; scalate; popolo nomade come i Rom; Antichissimo popolo della Mesopotamia; Antichissimo popolo della Mesopotamia |; Un popolo del Sudafrica; Un antichissimo popolo dell Italia centrale; Voce di popolo ; Una montagna nepalese della catena dell Himalaya; Sillaba in nepalese ; Indigeno nepalese , spesso guida degli alpinisti; Un calciatore molto abile nel segnare; È goffo ma abile al PC; Si dice di un ragazzo goffo ma abile al computer; Particolarmente abile seppur dilettante; Uno abile è David Copperfield; Si dice di abile mossa; Pendono nelle grotte; Ce ne sono diversi nelle tintorie; nelle batterie: di litio; I colpi di luce nelle chiome; Una macchina per praticare fori nelle lamiere; Il regno nelle favole; Cifre scalate dal totale; Nelle scalate più impervie il ciclista non lo usa;

Cerca altre Definizioni