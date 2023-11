La definizione e la soluzione di: Il più grande kolossal del cinema muto italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CABIRIA

Significato/Curiosita : Il piu grande kolossal del cinema muto italiano

Pastrone, che nel 1914 diresse proprio a torino cabiria, il più grande kolossal del cinema muto italiano, e col sostegno giornalistico di francesco pasinetti... Cabiria, sottotitolato Visione storica del terzo secolo a.C., è un film muto del 1914 diretto da Giovanni Pastrone. È considerato il più grande ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 novembre 2023

