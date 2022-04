Pillola di piccole dimensioni, usata in omeopatia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pillola di piccole dimensioni, usata in omeopatia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GRANULO

Significato/Curiosita : Pillola di piccole dimensioni, usata in omeopatia

Paramedicina e anche come rimedio da parte di ciarlatani. la scienza medica riteneva che piccole dosi di radiazione non avrebbero provocato danni e che...

granuli è bassa questi sono immobili e il loro insieme si comporta come un solido. acquisendo energia (ad esempio agitando il contenitore) i granuli cominceranno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con pillola; piccole; dimensioni; usata; omeopatia; Cosi è la pillola che s indora; Addolcire una brutta notizia: __ la pillola ; Una pillola d acqua; Il personaggio di Matrix che offre a Neo la scelta tra la pillola rossa o quella blu; Lavoro artistico di piccole dimensioni; piccole schiere di soldati; piccole aperture nei muri; Louisa May, l autrice di piccole donne; Lavoro artistico di piccole dimensioni ; Aumentare di dimensioni ; Serpente costrittore di notevoli dimensioni ; Genere di piante tropicali di grandi dimensioni ; La fiamma usata per la saldatura; La mano più usata dal mancino; Semplificazione usata per capire un concetto; Raccolta di opere e brani letterari usata a scuola; Si oppone all'omeopatia ; Cerca nelle Definizioni