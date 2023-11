La definizione e la soluzione di: Piccolo strumento di riscaldamento elettrico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STUFETTA

Significato/Curiosita : Piccolo strumento di riscaldamento elettrico

Costruttiva, strumenti a ferro mobile, visto che l'ago dello strumento è rigidamente fissato ad un piccolo nucleo di ferro. la coppia motrice dello strumento dipende... Costruttiva,a ferro mobile, visto che l'ago delloè rigidamente fissato ad unnucleoferro. la coppia motrice dellodipende... La Stufetta del cardinal Bibbiena è un piccolo ambiente al terzo piano del Palazzo Apostolico, nella Città del Vaticano, confinante con la Loggetta del cardinal Bibbiena. È celebre per un ciclo di affreschi della scuola di Raffaello riproducenti decorazioni in stile antiquario. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

