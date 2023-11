La definizione e la soluzione di: I piccoli rotoli di pellicola fotografica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RULLINI

Significato/Curiosita : I piccoli rotoli di pellicola fotografica

Includono: ferrania era un produttore di pellicola fotografica e cinematografica. oggi si occupa della produzione di prodotti chimici per uso medico e pannelli... Includono: ferrania era un produttoree cinematografica. oggi si occupa della produzioneprodotti chimici per uso medico e pannelli... Il ritardo a rullini è una delle modifiche utilizzate per rendere più efficiente il sistema a massa battente su cui si basa il funzionamento di molte armi da fuoco. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : I piccoli rotoli di pellicola fotografica : piccoli; rotoli; pellicola; fotografica; I piccoli nel canile; piccoli supporti di memoria per gli smartphone; Hanno i baffi fin da piccoli ; I piccoli indiani di Agatha Christie; piccoli golfi; piccoli porti; Cilindri girevoli e scorrevoli rotoli ; Si trasporta in rotoli ; Si vende a risme o a rotoli ; I rotoli prodotti dalle cartiere; rotoli di carne suina; La fotocamera senza pellicola ; Riccardo della pellicola Il rosso e il blu; Kill pellicola di Tarantino; Il Cruise della pellicola Oblivion; La Leslie della pellicola Papà Gambalunga; Il Welles regista della pellicola Quarto potere; Macchina fotografica Canon; Unità di sensibilità fotografica ; Può essere fotografica itinerante canina; Macchina fotografica giapponese; Una parte della macchina fotografica ; FU + se ne vanno in giro con la macchina fotografica al collo;

Cerca altre Definizioni