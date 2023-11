La definizione e la soluzione di: Piccola stoffa usata alle finestre per fare ombra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TENDINA

Significato/Curiosita : Piccola stoffa usata alle finestre per fare ombra

Con il vocabolo tendine si intendono tutti quegli insiemi di fibre che permettono ai muscoli di fissare le proprie estremità ad un osso o alla pelle consentendo all'apparato contrattile di svolgere le sue funzioni. In caso di lesioni tendinee gravi, che comportano una totale o quasi rottura del tendine, si ha la perdita del movimento generato dal muscolo interessato (es. rottura del tendine di Achille con impossibilità di eseguire una flessione plantare della caviglia).

