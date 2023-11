La definizione e la soluzione di: Piccola cavità su alcune guance sorridenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FOSSETTA

Significato/Curiosita : Piccola cavita su alcune guance sorridenti

Diadema di perle, dello stesso colore delle palpebre con lunghe ciglia, e guance e labbra rosa. indossa un corpetto blu, come le scarpette da punta, un tutù... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

