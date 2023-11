La definizione e la soluzione di: Piccola borsa elegante da tenere in mano fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : POCHETTE

Significato/Curiosita : Piccola borsa elegante da tenere in mano fra

E che usata anch'essa da mano maestra, non ha che invidiare alla più elegante toscana. ella aveva ciò dimostrato altre volte in varie pubbliche azioni... E che usata anch'essamaestra, non ha che invidiare alla piùtoscana. ella aveva ciò dimostrato altre voltevarie pubbliche azioni... La pochette o fazzoletto da taschino è un pezzo di tessuto orlato, sostanzialmente un fazzoletto in miniatura, utilizzato come accessorio decorativo per il look maschile. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

