Pianta simile al sedano dalle coste rosse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta simile al sedano dalle coste rosse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RABARBARO

Significato/Curiosita : Pianta simile al sedano dalle coste rosse

Officinarum hance) è una pianta appartenente alla famiglia delle zingiberaceae, nativa della cina, in particolare delle coste del sud-est (isola di hainan)...

Foglia boccioli di rabarbaro fiori di rheum palmatum frutti di rheum rhaponticum frutti e semi di rheum palmatum l'uso del rabarbaro a scopo alimentare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

