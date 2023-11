La definizione e la soluzione di: Pianta dai piccoli fiori bianchi a campanella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MUGHETTO

Significato/Curiosita : Pianta dai piccoli fiori bianchi a campanella

Rilasciando amminoacidi e ioni fosfato, che vengono assorbiti dalla pianta. la pianta cobra (darlingtonia californica) possiede un adattamento presente... Rilasciando amminoacidi e ioni fosfato, che vengono assorbiti dalla. lacobra (darlingtonia californica) possiede un adattamento presente... Il mughetto (Convallaria majalis L. ) è una pianta erbacea perenne, rizomatosa, appartenente alla famiglia delle Asparagaceae, diffusa dall'Europa al Caucaso. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

