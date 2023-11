La definizione e la soluzione di: Pianta calmante che aiuta a dormire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VALERIANA

Giaciglio che sia di suo gradimento: lo si può trovare a dormire ovunque, di solito negli angoli più caldi, più asciutti o più ventilati della casa, a seconda... Giacigliosia di suo gradimento: lo si può trovareovunque, di solito negli angoli più caldi, più asciutti o più ventilati della casa,seconda... Il genere Valeriana L. comprende oltre 400 specie di erbe, tra cui la notissima pianta officinale Valeriana officinalis, la valeriana comune. È una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Caprifoliaceae. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

