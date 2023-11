La definizione e la soluzione di: Piadina messicana arrotolata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Stati uniti per indicare un alimento che consiste in una sfoglia morbida arrotolata intorno a un ripieno con carne affumicata a freddo o pesce accompagnati... Il burrito o taco de harina è una pietanza che appartiene alla cucina tex-mex e consiste in una tortilla di farina di grano riempita con carne di ...