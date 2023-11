La definizione e la soluzione di: Pezzo di legno ardente nel camino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TIZZONE

Significato/Curiosita : Pezzo di legno ardente nel camino

Il ceppo di legno che ardeva nel camino sarebbe diventato cenere. la madre, pur di salvarlo, si gettò sul fuoco e afferrò il tizzone ardente e lo spense... Il Ragazzo che soffia su un tizzone acceso ("El Soplón") è un dipinto olio su tela (60,5×50,5 cm) di El Greco realizzato nel 1571-1572 e conservato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

