La definizione e la soluzione di: Lo è il petrolio trasformato in carburante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RAFFINATO

Significato/Curiosita : Lo e il petrolio trasformato in carburante

Falconara marittima, che nel 1950 viene trasformato in una raffineria. nel 1935, il capitale sociale dell'azienda è pari a 600.000 lire, salite a 1 milione... Lo zucchero muscovado (o mascobado, in Italia commercializzato anche con il nome campesino) è un tipo di zucchero di canna dal colore scuro, non ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

