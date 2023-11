La definizione e la soluzione di: Pertinente l ambiente domestico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CASALINGO

Significato/Curiosita : Pertinente l ambiente domestico

Bilancio totale. seguiva l'"agricoltura" con circa il 31% del totale. lo "sviluppo rurale, ambiente e pesca" occupava circa l'11%. l'"amministrazione" rappresentava... Casalingo Superpiù (Who's the Boss) è una sit-com statunitense con Tony Danza, Judith Light, Alyssa Milano, Danny Pintauro, e Katherine Helmond. Fu ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Pertinente l ambiente domestico : pertinente; ambiente; domestico; pertinente al Tesoro pubblico; pertinente l eredità biologica; pertinente al finalismo; Popolazione animale che si adatta all ambiente ; Fa circolare l aria calda in un ambiente ; Fa circolare aria calda in un ambiente ; Un progressivo deterioramento dell ambiente ; Garantisce un prodotto a tutela dell ambiente ; Rinfrescare l ambiente ; Il focolare domestico ; Come un prodotto di tipo domestico e tradizionale; Quello domestico rappresenta la casa; Come dire domestico ; Gallinaceo domestico importato dai conquistadores; Un roditore domestico ;

