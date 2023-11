La definizione e la soluzione di: Persone orgogliose nel Purgatorio di Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SUPERBI

Significato/Curiosita : Persone orgogliose nel purgatorio di dante

Sull'uso delle fonti. voce principale: purgatorio (divina commedia). il canto undicesimo del purgatorio di dante alighieri si svolge sulla prima cornice... La superbia è la pretesa di meritare per sé stessi, con ogni mezzo, una posizione di privilegio sempre maggiore rispetto agli altri. Essi devono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Persone orgogliose nel Purgatorio di Dante : persone; orgogliose; purgatorio; dante; Lista di persone ; Ripartire fra più persone ; persone oneste e dabbene; Noiosi discorsi fatti da più persone ; persone dannose all intera società; Due persone che cantano o suonano strumenti musicali insieme; Soffrono le pene del purgatorio ; Dante lo incontra nel II canto del purgatorio ; Trovatore che Dante collocò nel purgatorio ; La guida di Dante attraverso Inferno e purgatorio ; Il miniaturista che Dante ricorda nel purgatorio ; La città con il sepolcro di dante sigla; Cacciaguida lo fu di dante ; Suo padre è dante ; Il traditore fiorentino della battaglia di Montaperti che dante accusa in un episodio della Divina Commedia; La amò e la cantò dante ; Nativo della regione di dante per dante ;

Cerca altre Definizioni