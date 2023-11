La definizione e la soluzione di: Periodo che dura 4 settimane dalla nascita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NEONATALE

Significato/Curiosita : Periodo che dura 4 settimane dalla nascita

Argomento in dettaglio: nascita di gesù. le uniche fonti testuali che riferiscono della nascita di gesù sono i vangeli di matteo e luca, che però non forniscono... Argomento in dettaglio:di gesù. le uniche fonti testualiriferiscono delladi gesù sono i vangeli di matteo e luca,però non forniscono... Il termine neonato, letteralmente nuovo nato, a cui ci si riferisce occasionalmente con la parola bebè, è un termine ibrido mutuato dal greco e dal latino. Si può riferire a bambini e a cuccioli di tutti gli animali, nel periodo di tempo vario e proporzionale ai differenti sviluppi fisiologici nelle diverse specie, comunque compreso, per i mammiferi, entro il periodo dello svezzamento. Nel bambino questo periodo corrisponde ai primi ventotto giorni di vita. Dall'inizio del secondo mese allo svezzamento, riferendosi al regime alimentare dominante, il bambino viene definito "lattante". Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Periodo che dura 4 settimane dalla nascita : periodo; dura; settimane; dalla; nascita; periodo d esami universitari; Allunga la giornata durante il periodo estivo; Il periodo di tutto il 900; periodo in cui una norma anche se pubblicata non è ancora in vigore; Una pausa nel periodo ; Un periodo memorabile; Tante ore dura un giorno; Che dura 36 mesi; dura roccia di origine vulcanica; dura da oltre duemila anni; Quello bello dura poco; Che dura poco passeggera; La Kim del film 9 settimane e 1 2; Paga di quattro settimane ; La bella di Nove settimane e mezzo iniziali; Ospita affollate settimane della moda; Ospita le affollate settimane della moda; Riguardanti le nostre prime settimane di vita; Profondamente fuori dalla regola; Si desume dalla classe; Si alza dalla folla tumultuante; Protegge dalla ruggine; Sporgono dalla bocca di Dracula; Animaletto africano dalla tipica posizione eretta; Lo era per nascita Galileo; Quella di nascita rivela l età; Malato dalla nascita ; Viene imposto alla nascita ; Lo era per nascita Einstein; I propri si hanno alla nascita ;

Cerca altre Definizioni