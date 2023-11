La definizione e la soluzione di: Il passo svelto il pacco partito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPEDITO

Significato/Curiosita : Il passo svelto il pacco partito

Antipatico. tirare il bidone/tirare il pacco non presentarsi a un appuntamento, non onorare un impegno preso. tirare il carretto lavorare e darsi da fare anche... Espedito è un nome proprio di persona italiano maschile. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

