Parroco o suo aiutante che guarisce le anime

Soluzione 6 lettere : CURATO

Il curato è il presbitero che regge (o meglio reggeva) una curazia, ossia una chiesa minore o cappella dotata di propri beni patrimoniali (beneficio ecclesiastico curato), dipendente da una pieve (chiesa matrice), ma che aveva ottenuto il fonte battesimale e il cimitero e un cappellano residente, chiamato appunto curato (presbitero con compiti di cura d'anime). Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

