La definizione e la soluzione di: Paesaggio brullo ai piedi delle Alpi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BRUGHIERA

Significato/Curiosita : Paesaggio brullo ai piedi delle alpi

Collina morenica della serra (tra le più estese d'europa). nonostante il paesaggio brullo - fatto di ciottoli accatastati dal tempo (i cosiddetti ciapei) e profondi... La brughiera è un tipo particolare di associazione vegetale, caratterizzata dal brugo (Calluna vulgaris; viene chiamata infatti anche landa a brugo), ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

