La definizione e la soluzione di: Ottima forma fisica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PRESTANZA

Significato/Curiosita : Ottima forma fisica

L'attività fisica, più facile diventa questo processo, con conseguente profilo cardiovascolare più in forma. attraverso una regolare forma fisica, diventa... L'attività, più facile diventa questo processo, con conseguente profilo cardiovascolare più in. attraverso una regolare, diventa... Il badminton è uno sport che consiste nel colpire con una racchetta un oggetto leggero di forma conica aperta, chiamato volano, facendogli oltrepassare la rete e mandandolo nella metà campo opposta, dove dovrà essere ribattuto al volo dall'avversario. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ottima forma fisica : ottima; forma; fisica; La neve ottima per sciare; ottima qualità di farina; Indica vini di ottima qualità; Tell l aveva ottima ; Se ne trae un ottima spremuta; Una capra ottima scalatrice; Che ha la forma di un parallelogramma; Una diffusa forma di ginnastica; forma di aggressione o molestia attraverso la rete Internet; forma provincia con la Brianza; Buona forma fisica; Mantengono in forma l atleta; Sofisticati strumenti utilizzati per la ricerca nella fisica delle particelle; Buona forma fisica ; Energia fisica ; Un difetto di costituzione fisica ; Lo studia la fisica nucleare; Provare una sensazione fisica ;

