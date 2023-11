Ostia assunta durante la messa cristiana

Dopo aver occultatoconsacrata, una volta a casamise in una padella piena di olio bollente e subitoparticola si trasformò...

L'ostia è un pane esclusivamente di farina di frumento. Alcuni limitano l'uso del termine al pane azzimo, definendo l'ostia come "sfoglia sottile di pane azzimo, di forma rotonda, che il sacerdote consacra nel sacrificio della messa e distribuisce nel rito della comunione" o "pane azzimo, a forma di sottile disco, che il sacerdote consacra nel sacrificio della messa e offre ai fedeli nel sacramento dell'Eucaristia"; dall'altra parte, il vocabolario Treccani lo definisce come "il sottile disco di farina di frumento (impastata con acqua naturale e cotta al forno) che il sacerdote consacra nel sacrificio della messa" e nella Catholic Encyclopedia il termine "ostia" è usato espressamente del pane eucaristico non azzimo ma lievitato dei cristiani bizantini, copti e siriaci occidentali e orientali.