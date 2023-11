La definizione e la soluzione di: Le ossa del palmo della mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : METACARPO

Significato/Curiosita : Le ossa del palmo della mano

Del piede. complessi anatomici palmari di una mano pliche cutanee sul palmo della mano le ossa della mano visibili attraverso una radiografia fibromatosi... Del piede. complessi anatomici palmari di unapliche cutanee sulvisibili attraverso una radiografia fibromatosi... Il metacarpo è un osso che fa parte dello scheletro dell'arto superiore, situato fra le falangi e il carpo. Le ossa del metacarpo sono equivalenti alle ossa metatarsali del piede. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

