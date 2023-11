La definizione e la soluzione di: Originario del nord ovest della Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il bretone (nome nativo brezhoneg, pronunciato: [bre'zõnk] o [be'zõnk], in francese breton [b't~]) è una lingua brittonica parlata da circa 207.000 persone nella regione della Bretagna. I suoi locutori sono definiti bretoni o brettoni.

