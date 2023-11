La definizione e la soluzione di: Oggetti datati che hanno un valore affettivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CIMELI

Significato/Curiosita : Oggetti datati che hanno un valore affettivo

Istituzionale o affettivo. la più semplice e diffusa delle società umane è la famiglia, composta da individui legati da relazioni affettive e di parentela che vivono... Istituzionale o. la più semplice e diffusa delle società umane è la famiglia, composta da individui legati da relazionie di parentelavivono... Villa Carpena, nota anche come Villa Mussolini, oggi Villa Mussolini - Casa dei ricordi, è una proprietà situata a San Martino in Strada (frazione di Forlì), nota per essere stata la residenza di Benito Mussolini, della moglie Rachele Guidi e dei cinque figli. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

