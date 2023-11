La definizione e la soluzione di: Obiettivo ultimo di un azione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FINALITÀ

Significato/Curiosita : Obiettivo ultimo di un azione

Senato (+europa/azione) e camera (azione/+europa/radicali italiani). l'intento, scrivono, è quello di rafforzare l'azione politica di opposizione per... Per finalità in filosofia si intende la caratteristica riferita ad ogni particolare evento, o processo, diretto al compimento di un fine o motivato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

