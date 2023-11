La definizione e la soluzione di: Un numero di oggetti compreso tra 8 e 12. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DECINA

Significato/Curiosita : Un numero di oggetti compreso tra 8 e 12

Come un numero naturale maggiore di 1 che sia divisibile solamente per 1 e per sé stesso; al contrario, un numero maggiore di 1 che abbia più di due divisori... Decade – gruppo di dieci

– gruppo di dieci Decina – gruppo mafioso di dieci persone, comandato da un capodecina

Decade – gruppo di dieci
Decina – gruppo mafioso di dieci persone, comandato da un capodecina
Villa La Decina – villa storica di Napoli

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

