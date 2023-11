La definizione e la soluzione di: Notizia che genera sdegno e pettegolezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCANDALO

Significato/Curiosita : Notizia che genera sdegno e pettegolezzi

L'aveva bollata come una bufala. nel tentativo di fermare i pettegolezzi mylius venne arrestato e, riconosciutosi colpevole del libello criminale, venne condannato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

