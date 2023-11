La definizione e la soluzione di: Nomignolo dei figli di un sovrano russo rus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ZAREVIC

Significato/Curiosita : Nomignolo dei figli di un sovrano russo rus

Zarevic o zarevic' /a'rvi/ (in russo , 'Carevic') è un termine russo usato per indicare il figlio di uno zar. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

