La definizione e la soluzione di: Il nome del Craxi noto segretario del PSI. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BETTINO

Significato/Curiosita : Il nome del craxi noto segretario del psi

Mentre era in corso il sequestro moro, si svolse a torino il xli congresso del psi, in cui craxi riuscì a farsi rieleggere segretario grazie al consolidamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

