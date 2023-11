La definizione e la soluzione di: Nella moussakà con carne e patate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MELANZANE

Significato/Curiosita : Nella moussaka con carne e patate

la versione greca della moussakà è quella più nota. si tratta di uno sformato a base di melanzane, patate, carne tritata e pomodoro in diversi strati... La melanzana (Solanum melongena L.) è una pianta angiosperma dicotiledone appartenente alla famiglia delle Solanaceae, coltivata per il suo frutto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

