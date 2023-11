La definizione e la soluzione di: Nell atmosfera è invisibile e inodore: vapore __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ACQUEO

Significato/Curiosita : Nell atmosfera e invisibile e inodore: vapore

Termine vapore acqueo si fa riferimento all'acqua nel suo stato di vapore. invisibile, inodore e incolore, è uno dei componenti dell'atmosfera terrestre... Termineacqueo si fa riferimento all'acqua nel suo stato diincolore,uno dei componentiterrestre... Con il termine vapore acqueo si fa riferimento all'acqua nel suo stato di vapore. Invisibile, inodore e incolore, è uno dei componenti dell'atmosfera terrestre. Quando il vapore acqueo si raccoglie in gran quantità e si mescola a polveri, gas vari, pollini, residui della combustione, diventa allora meno trasparente, dando luogo al fenomeno della foschia o della caligine. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Nell atmosfera è invisibile e inodore: vapore __ : nell; atmosfera; invisibile; inodore; vapore; Uccello che era sacro nell antico Egitto; Lavora nell autorimessa; idrica: e il ristagno di fluidi nell organismo; Vivono nell agiatezza; Somigliante all essere umano nell aspetto; Una divinità nell Aida; Si trova nell alta atmosfera oltre 50 km da terra; atmosfera in breve; Complesso di microrganismi presenti nell atmosfera ; È un importante componente dell atmosfera terrestre; Ciò che studia è oltre l atmosfera terrestre; Gas nobile presente in tracce nell atmosfera ; Velivolo invisibile ai radar; L invisibile bombardato; Rendeva Angelica invisibile a Orlando; Una coda invisibile ; invisibile corpuscolo; Combustibile invisibile ; Si formano raffreddando il vapore ; La forza del vapore ; Presenza di vapore acqueo; Piccole imbarcazioni a vapore o a vela; Dispositivo di sicurezza della pentola a vapore ; Emettere o sottoporsi a un leggero vapore o fumo;

Cerca altre Definizioni