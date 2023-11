La definizione e la soluzione di: È necessaria per cacciare o pescare legalmente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LICENZA

Significato/Curiosita : E necessaria per cacciare o pescare legalmente

Archive. ^ bocchino e campanella sfiduciati dal territorio archiviato il 27 febbraio 2014 in internet archive. ^ m5s, tenaglia per cacciare i critici: da un... Istruzione Licenza – in ambito scolastico, nell'ordinamento civile, ha il significato di diploma;

– in ambito scolastico, nell'ordinamento civile, ha il significato di diploma; Licenza – nella Chiesa cattolica, titolo universitario rilasciato dalle Università Pontificie che corrisponde alla Laurea magistrale

– nella Chiesa cattolica, titolo universitario rilasciato dalle Università Pontificie che corrisponde alla Laurea magistrale Licenza (licentiate) – titolo accademico rilasciato dalle università di diversi paesi, che può corrispondere a diversi livelli di istruzione a seconda del luogo Diritto Licenza – autorizzazione rilasciata dallo Stato a svolgere una determinata attività (licenza di guidare taxi, di aprire locali pubblici, ecc.)

– autorizzazione rilasciata dallo Stato a svolgere una determinata attività (licenza di guidare taxi, di aprire locali pubblici, ecc.) Licenza – autorizzazione a utilizzare un prodotto di cui qualcun altro detiene il copyright

– autorizzazione a utilizzare un prodotto di cui qualcun altro detiene il copyright Licenza – in informatica, contratto con il quale il titolare dei diritti di sfruttamento economico sul software definisce il regime giuridico di circolazione e le limitazioni nell'utilizzo e nella cessione dell'opera. Geografia Licenza – comune italiano della provincia di Roma

– comune italiano della provincia di Roma Licenza – corso d'acqua, affluente dell'Aniene Altro Licenza – in ambito militare Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «licenza» Archive. ^ bocchinocampanella sfiduciati dal territorio archiviato il 27 febbraio 2014 in internet archive. ^ m5s, tenagliai critici: da un... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : È necessaria per cacciare o pescare legalmente : necessaria; cacciare; pescare; legalmente; È necessaria per riuscire a liberarsi da certe schiavitù; Autorità necessaria a gestire il potere; È necessaria al governo affinché rimanga in carica; La stoffa necessaria per un abito; È necessaria alla vita; È necessaria finché si vive; In TV, lo dice la polizia per cacciare i curiosi; Comune rapace che si apposta sui pali per cacciare ; cacciare ... dalla tasca; Mostrare il cartellino rosso e cacciare ; Uccelli che si tuffano in mare per pescare ; Serve per pescare i polpi; In esso è vietato pescare ; Arpone per pescare seppie o polpi; Approfittare di situazioni ambigue: pescare nel __; I fili per pescare ; Si stipula legalmente ; È legalmente giovane; Sostituisce legalmente un genitore; Tutela legalmente un invenzione;

Cerca altre Definizioni