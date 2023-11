La definizione e la soluzione di: Muovere qualcuno che è fermo e piantato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCHIODARE

Significato/Curiosita : Muovere qualcuno che e fermo e piantato

Permettono di sollevarsi e abbassarsi verticalmente, restare fermo in volo, spostarsi lateralmente, all'indietro o in avanti e compiere voli similmente... Il piede di porco (anche levachiodi, cavachiodi o palanchino) è uno strumento usato con lo scopo di forzare serramenti, listelli, chiodature, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 novembre 2023

