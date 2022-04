Monti situati tra Bulgaria e Serbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Monti situati tra Bulgaria e Serbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BALCANI

Significato/Curiosita : Monti situati tra bulgaria e serbia

Planina) sono un sistema montuoso situato nella parte centrale della penisola balcanica tra bulgaria e serbia. la cima più alta è il monte botev con 2.376 metri...

Disambiguazione – "balcani" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi balcani (disambigua). la penisola balcanica, nota anche come balcani (dalla forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

