La definizione e la soluzione di: La monaca a capo della comunità religiosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SUPERIORA

Significato/Curiosita : La monaca a capo della comunita religiosa

Nella comunità. la comunità monastica presente aveva il diritto di opporsi al suo ingresso. la cerimonia terminava con un discorso sul dharma del capo dei... Sister Act - Una svitata in abito da suora (Sister Act) è un film del 1992, diretto da Emile Ardolino, che ebbe un grande successo, incassò infatti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

