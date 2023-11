La definizione e la soluzione di: Misurano la quantità di spettatori televisivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASCOLTI

Significato/Curiosita : Misurano la quantita di spettatori televisivi

Altre risposte alla domanda : Misurano la quantità di spettatori televisivi : misurano; quantità; spettatori; televisivi; misurano la grandezza del televisore; Le loro prestazioni si misurano in gradi e giri; Si misurano con le mani aperte; Le forze dell ordine la misurano nei guidatori; Donne che si misurano ; misurano i propri clienti; Va a scapito della quantità ; In grande quantità ; Una piccola quantità ; quantità di denaro; In quantità ridotta; quantità trascurabile; Sbarramento per gli spettatori ; Gli spettatori delle corse li puntano sui cavalli; Le aree riservate agli spettatori allo stadio; Accompagna gli spettatori alla poltrona; La parte del palcoscenico più vicina agli spettatori ; Cinema per spettatori che rimangono in auto; L apparecchio per vedere i programmi televisivi digitali; Canali televisivi ; Accomuna concerti e show televisivi ; Possono essere porta a porta e televisivi ; __Play: per rivedere programmi televisivi ; Il Ghezzi creatore di programmi televisivi ;

