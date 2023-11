La definizione e la soluzione di: Misura orizzontale tra due estremi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LARGHEZZA

Significato/Curiosita : Misura orizzontale tra due estremi

Nell'uso comune, il termine larghezza si riferisce a una delle dimensioni di un oggetto (normalmente è la dimensione orizzontale minore) mentre la lunghezza indica la dimensione orizzontale maggiore e l'altezza la dimensione verticale.

