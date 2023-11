La definizione e la soluzione di: Il mistico Grigorij alla corte dello Zar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Grigórij Efímovic Raspútin (Nóvych), in russo ´ ´ ´ (´) (Pokrovskoe, 21 gennaio 1869 – Pietrogrado, 30 dicembre 1916), è stato un religioso, mistico e politico russo, consigliere privato dei Romanov e figura molto influente su Nicola II di Russia, in particolare dopo l'agosto 1915, quando lo zar prese il comando dell'esercito nella prima guerra mondiale.

