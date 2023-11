Misteriose giovani profetesse dell antica Grecia

Enciclopedia dell'arte, istituto dell'enciclopedia italiana, 1961. a. m. tamassia, mantova, in enciclopedia dell'arte, istituto dell'enciclopedia...

Le sibille (in greco antico: Sßa, Síbylla; in latino: Sibylla) sono sia dei personaggi storicamente esistiti, sia figure mitologiche greche e romane. Erano vergini ispirate da un dio (solitamente Apollo) dotate di virtù profetiche e in grado di fare predizioni e fornire responsi, ma in forma oscura o ambivalente.